Sondaggio Gb, Labour perde voti fra musulmani per linea su Gaza

Il partito laburista britannico sta perdendo molti consensi tra gli elettori musulmani per la linea adottata dal leader del partito Keir Starmer sull'azione militare condotta da Israele a Gaza allineata finora a quella del governo conservatore di Rishi Sunak.

In base a una rilevazione di Survation infatti, solo il 43% dei cittadini del Regno Unito di religione islamica che aveva votato per il Labour nelle elezioni politiche del 2019 è sicuro di farlo nuovamente nel voto in calendario entro la fine dell'anno. Secondo il quotidiano progressista Guardian, dentro il partito serpeggia perfino l'idea che la posizione moderata scelta da Starmer sia stata superata da quella del ministro degli Esteri David Cameron dopo la sua richiesta di un cessate il fuoco sostenibile e soprattutto per le recenti dichiarazioni su un riconoscimento formale dello Stato palestinese da parte di Londra sullo sfondo di un'eventuale ripresa dei negoziati di pace in Medio Oriente.

Si tratta sicuramente di un grattacapo per Sir Keir, che conta in generale sul favore dei sondaggi e spera in un ritorno del Labour al governo col prossimo appuntamento elettorale, ma già avvisaglie in questo senso erano arrivate nei mesi scorsi con le prese di posizione dentro il partito in favore dei diritti dei palestinesi da parte di deputati musulmani e altri esponenti di rilievo.



