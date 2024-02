Per l'emergenza in Catalogna acqua portata con navi da Valencia

Per far fronte all'emergenza della siccità in Catalogna, che ha portato all'avvio di un piano di razionamento la scorsa settimana, il governo centrale valuta di portare acqua nella regione via nave da Valencia. La misura sarà definita oggi in una riunione fra la ministra per la Transizione ecologica, Teresa Ribera, e il consigliere di Azione climatica della Generalitat, David Mascort, in cui sarà discusso anche il finanziamento di nuovi impianti di desalinizzazione nella regione, segnala il governo regionale.

Il presidente della regione valenziana, Carlos Mazon, ha chiesto ieri al ministero di transizione ecologica di garantire "per scritto" che l'invio di acqua alla Catalogna dall'impianto di desalinizzazione di Sagunto (Valencia) non pregiudicherà l'approvvigionamento della costa valenziana, riferiscono oggi i media iberici, fra i quali La Vanguardia.



