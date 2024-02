Nuovo blocco dei trattori alla frontiera ispano-portoghese

Decine di trattori hanno bloccato alle 9 del mattino l'autostrada E-80 e la nazionale N-629, che uniscono la provincia spagnola di Salamanca e il centro del Portogallo, all'altezza della frontiera nelle località di Vilar Formoso e Fuentes de Onoro, per le proteste degli agricoltori che rivendicano interventi nel settore.

Il blocco in entrambe le direzioni, informa la polizia stradale, è provocato da decine di trattori e veicoli agricoli che hanno invaso l'arteria di maggiore transito di veicoli pesanti, per cui si sono formare lunghe code di tir.

"La campagna e l'agricoltura sono a rischio di estinzione, questa gente vuole solo lavorare", ha dichiarato la sindaco di Fuentes de Onoro, che ha aderito alla protesta, ripresa da RTVE.

I lavoratori agricoli portoghesi non hanno sospeso le proteste previste, dopo la decisione del governo lusitano in funzione di destinare 500 milioni di euro per mitigare i danni della siccità e i tagli alla Politica Agraria comune (Pac) dell'Unione Europea.



