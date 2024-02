Parigi vota al 54,55% per triplicare costo dei parcheggi dei Suv

I parigini si sono pronunciati contro i Suv. Chiamati alle urne dal Comune, per pronunciarsi sul progetto di triplicare la tariffa del parcheggio per i veicoli "pesanti, inquinanti ed ingombranti" (così venivano definiti i Suv nella scheda), gli abitanti della capitale hanno votato per il 54,55% a favore della proposta. Lo ha annunciato il Comune.

L'istituzione della tassa non avverrà comunque in tempi stretti, poiché in Consiglio comunale la questione dovrà essere dibattuta a partire da maggio. Se l'aumento spettacolare delle tariffe sarà adottato, saranno necessari ancora diversi mesi per concretizzarlo. Le modalità di svolgimento del referendum e la presentazione del quesito sono state duramente criticate nei giorni scorsi e anche oggi, nei seggi.



