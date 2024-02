Gb, 1.000 membri Wagner ancora in Bielorussia, fa gioco di Mosca

Meno di mille combattenti del gruppo Wagner sono ancora distaccati In Bielorussia, una presenza che fa il gioco del Cremlino a scapito dell'Ucraina: lo scrive il ministero della Difesa britannico nel suo aggiornamento di intelligence.

Nel giugno dell'anno scorso, quando la Wagner è arrivata in Bielorussia, nel Paese c'erano 8.000 mercenari, si legge nel rapporto pubblicato su X. Quelli che restano, osservano gli esperti di Londra, continuano ad addestrare l'esercito bielorusso ed improbabile che il presidente Lukashenko li utilizzi al di fuori delle loro competenze.

Molto probabilmente, prosegue l'intelligence britannica, i mercenari partecipano all'addestramento delle truppe del ministero degli Interni e non sono coinvolti nella sicurezza interna o delle frontiere in Bielorussia.

"La continua presenza dei mercenari di Wagner in Bielorussia quasi certamente avvantaggia anche gli sforzi militari della Russia, costringendo l'Ucraina a mantenere posizioni difensive e personale lungo il confine settentrionale con la Bielorussia per proteggersi da potenziali future incursioni", conclude il rapporto.



