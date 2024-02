Zelensky, è importante fare di tutto per sconfiggere la Russia

"È importante fare tutto il possibile affinché l'Ucraina possa sconfiggere la Russia". Lo ha affermato nel suo consueto messaggio serale il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, scrive Ukrinform.

"Voglio esprimere la mia gratitudine separata a tutti i partner dell'Ucraina che hanno sostenuto e continuano a sostenerci, a sviluppare nuovi pacchetti di difesa e a implementare nuove soluzioni di sicurezza - ha aggiunto - .

Ricordate: la guerra è stata iniziata dalla Russia sul fronte ucraino, ma il suo obiettivo non è solo il nostro Stato, non solo la nostra indipendenza. Pertanto, è fondamentale fare tutto il possibile e l'impossibile affinché l'Ucraina infligga una sconfitta alla Russia. Mosca non capisce altra lingua".



