O'Neill prima repubblicana capo di governo in Nord Irlanda

La vice leader dello Sinn Fein Michelle O'Neill è la nuova 'first minister' in Irlanda del Nord e la prima capo di governo repubblicana. E' stata ufficialmente nominata oggi dopo che nei giorni scorsi era stato raggiunto un accordo per sbloccare lo stallo politico e ritornare alla formazione di un governo locale di unità nazionale tra i repubblicani dello Sinn Fein e gli unionisti del Dup.

Il nuovo esecutivo è stato formato in base ai risultati delle ultime elezioni nella provincia del Regno, guidata adesso da Michelle O'Neill, la prima per la compagine repubblicana, mentre il numero 2 del governo è un rappresentante del Dup.

