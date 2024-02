Mille trattori bloccano le strade per l'aeroporto a Francoforte

Una manifestazione di agricoltori tedeschi, cui partecipano almeno mille trattori, sta creando disagi nell'accesso automobilistico all'aeroporto di Francoforte sul Meno, il più importante di Germania.

"1.000 trattori a Francoforte. Gli agricoltori bloccano il più grande aeroporto tedesco", sottolinea il sito del quotidiano 'Bild' precisando che "le principali strade di accesso" allo scalo, quelle che passano per le autostrade A3 e A5 "sono chiuse, così come la circonvallazione B 43".

Alla vigilia era stata annunciata una partecipazione di 2.000 trattori, segnala l'agenzia Dpa riferendo che la polizia prevede la chiusura delle strade "fino al pomeriggio". La società aeroportuale "Fraport" ha chiesto ai passeggeri di usare mezzi pubblici o di prevedere tempi più lunghi l'accesso in auto allo scalo. I contadini tedeschi protestano da settimane soprattutto contro la revoca dei rimborsi fiscali per il diesel agricolo.





