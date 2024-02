La regina Margrethe vince 'Oscar' per il miglior costume danese

COPENAGHEN - L'83enne regina Margrethe di Danimarca, che ha abdicato a gennaio in favore del figlio Frederik, ha vinto oggi l'equivalente danese di un Oscar come miglior costumista. La reale è stata insignita di un Robert Award per il suo lavoro nel film Netflix "Ehrengard: The Art of Seduction", un adattamento di un libro dell'autrice danese Karen Blixen, meglio conosciuta per il suo libro di memorie "La mia Africa", e diretto da Bille August, uno dei cineasti più acclamati del Paese scandinavo.

L'ex monarca, che ha citato problemi di salute quando ha annunciato la sua inattesa abdicazione nel suo discorso annuale di Capodanno, non era presente alla cerimonia di premiazione oggi a Copenaghen. La produttrice del film, Marcella Dichmann, ha ritirato il premio a suo nome. Oltre ai suoi doveri reali, nel corso degli anni la regina si è fatta un nome come artista affermata. È pittrice e illustratrice e ha lavorato in numerose occasioni come costumista e scenografa con il RoyalDanish Ballet e il RoyalDanese Theatre. La regina ha anche disegnato le scenografie per "Ehrengard" ed è stata nominata per un premio Robert anche in quella categoria.

