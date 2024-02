Migliaia di persone partecipano alla manifestazione filo-palestinese nel centro di Londra per chiedere il cessate il fuoco a Gaza. I manifestanti si sono radunati davanti alla sede della Bbc vicino a Oxford Circus.

Come per le marce precedenti, centinaia di agenti di polizia sono schierati - riferiscono i media britannici - lungo il percorso, con il Met che ieri ha avvertito che "non scenderanno a compromessi" sull'applicazione della legge.



