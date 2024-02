In 200mila contro l'Afd a Berlino e in altre due città tedesche

BERLINO - Centinaia di migliaia di persone sono tornate a manifestare contro l'estremismo di destra in Germania e in almeno 200 mila hanno partecipato a tre grandi raduni tenutisi oggi a Berlino, Friburgo e Augusta. Lo segnala il sito del quotidiano Handelsblatt citando stime della polizia.

Più di 150.000 persone si sono radunate a Berlino davanti al Reichstag, la sede storica del parlamento tedesco, "per la democrazia e la tolleranza, contro la destra, l'odio e l'Afd", la formazione di estrema destra che sta raccogliendo successi e elettorali e consensi demoscopici.

Gli organizzatori, un'alleanza di circa 1.800 sigle chiamata "Hand in Hand", hanno parlato per Berlino addirittura di 300 mila partecipanti sebbene se ne attendessero solo un terzo.

Vengono segnalate circa 30 mila persone a Friburgo più o meno 25 mila ad Augusta, nonché un 10 mila a Krefeld ma alla polizia risultano raduni con partecipazione oltre le mille persone in molte altre città tedesche. L'agenzia Afp riferisce di circa 200 manifestazioni. "Tutti insieme contro il razzismo", ha gridato la folla a Berlino. Alcuni tenevano cartelli con la scritta "Cuore invece di odio" o "Il razzismo non è un'alternativa".



