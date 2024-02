Gruppo nazionalista manifesta a Lisbona contro l'immigrazione

Un centinaio di attivisti di un piccolo gruppo nazionalista hanno marciato in serata nel centro di Lisbona, in una rara manifestazione contro l'immigrazione e "l'islamizzazione dell'Europa", a cinque settimane dalle elezioni legislative in cui l'estrema destra potrebbe fare un nuovo passo avanti.

Dietro striscioni che proclamavano "Portogallo ai portoghesi" e "stop all'Islam", con torce e fumogeni in mano, hanno marciato attraverso il quartiere alla moda del Chiado sotto lo sguardo dei turisti, sorvegliati da un grande corpo di polizia che li separava dai passanti. "Siamo qui per dire al Portogallo e a tutta l'Europa che vogliamo unirci al movimento europeo per fermare l'islamizzazione dell'Europa", ha affermato il fondatore del gruppo, Mario Machado, conosciuto nel suo Paese per il suo coinvolgimento in atti di violenza razzista, segnato dall'assassinio di un giovane di origine capoverdiana negli anni '90.



