Putin,'forze armate di Kiev diventate organizzazione terrorista'

Il presidente russo Vladimir Putin ha accusato oggi le forze armate ucraine di "essersi trasformate in una organizzazione terroristica" che prende di mira volontariamente i civili e "le ambulanze".

Parlando ad un forum sul conflitto in Ucraina, Putin ha citato quella che ha presentato come una conversazione tra due carristi ucraini intercettata dai russi mentre le forze di Kiev cercavano di entrare a Donetsk nel 2022. Uno dei due, ha raccontato Putin, aveva ucciso un civile, e quando l'altro gli ha chiesto perché, ha risposto: "Perché qua sono tutti terroristi". "Semplicemente così, ha sparato a quell'uomo arbitrariamente", ha esclamato Putin, citato dall'agenzia Tass.

"Questo è quello che è il neonazismo", ha concluso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA