Orban, 'pronti a concludere un buon affare se lo vediamo'

"Ci sarà molto scalpore attorno al Consiglio europeo di ieri. Siamo sempre pronti a concludere un buon affare, se lo vediamo. E ieri abbiamo ottenuto le garanzie di cui avevamo bisogno: il controllo sui fondi che invieremo all'Ucraina. Questo è un ottimo affare sia per l'Ungheria che per i contribuenti europei". Lo scrive in un tweet il premier ungherese, Viktor Orban, postando un video con uno stralcio dell'intervista odierna all'emittente radiofonica magiara Radio Kossuth.



