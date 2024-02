Zelensky esulta, 'importante l'unità Ue sugli aiuti a Kiev'

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato di essere grato ai leader dell'Ue per aver creato un nuovo strumento da 50 miliardi di euro per il suo Paese. "È molto importante che la decisione sia stata presa da tutti e 27 i leader, il che dimostra ancora una volta la forte unità dell'Ue", ha affermato.

Per Zelensky, "il continuo sostegno finanziario dell'Ue all'Ucraina rafforzerà la stabilità economica e finanziaria a lungo termine, che non è meno importante dell'assistenza militare e della pressione delle sanzioni sulla Russia".



