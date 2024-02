Polizia Bruxelles, 'sono 1300 i trattori per le strade'

Salgono a circa 1300 i trattori nelle strade di Bruxelles. Lo indica la polizia di Bruxelles-Capitale aggiornando il conteggio diffuso all'inizio della mattinata, quando circa mille mezzi avevano dato il via all'assedio nel quartiere europeo.

Altri trattori vengono segnalati in marcia sulla tangenziale della capitale belga, pronti a unirsi alla protesta.

;Prosegue intanto nel nord del Paese il blocco al porto di Zeebrugge, iniziato nella serata di martedì. La polizia non può ancora prevedere la durata dell'azione. "Dipenderà dalle discussioni al vertice europeo a Bruxelles e alla conferenza sul futuro dell'agricoltura a Gand", riferiscono le stesse forze dell'ordine.



