Oltre 20 trattori bloccano frontiera sud tra Portogallo e Spagna

L'autostrada transfrontaliera N-521 fra il Portogallo e Spagna è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni dalle prime ore del mattino per la protesta di centinaia di agricoltori portoghesi, che hanno effettuato un blocco stradale con almeno 20 trattori, segnala la Guardia Civil.

Gli agricoltori lusitani si sono uniti ieri all'ondata di collera che dalla Francia si è estesa a vari Paesi europei, fra i quali la Spagna. Le principali organizzazioni sindacali del settore in Portogallo, organizzate attraverso gruppi di WhatsApp ribattezzati 'A resistencia na agricultura' (La resistenza nell'agricoltura), con trattori e veicoli agricoli sono partiti alle prime luci dell'alba per riunirsi nell'Alto de Leomil, a 10 km dalla frontiera ispano-lusitana nelle località di Vilar Formoso e Fuentes de Onoro, segnalano fonti sindacali riprese da Efe. Gli agricoltori portoghesi protestano contro la nuova Pac prevista per il 2024 dalle Ue, che comporta per il settore lusitano tagli del 35% agli aiuti.



