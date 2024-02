Agricoltori Ue incontrano von der Leyen, De Croo e Rutte

I rappresentanti delle maggiori associazioni di agricoltori del Belgio ed europee incontreranno nel pomeriggio a Bruxelles la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, il premier belga Alexander De Croo e il premier olandese Mark Rutte. Lo fanno sapere la presidenza di turno dell'Ue del Belgio e la Copa-Cogeca, l'associazione che riunisce le cooperative agricole Ue. Il confronto arriva dopo una giornata di alta tensione a Bruxelles, dove oltre un migliaio di trattori hanno bloccato le strade del quartiere europeo mentre era in corso il vertice straordinario dei leader Ue sul bilancio comunitario.

"È giusto dire che i nostri agricoltori hanno dato prova di resilienza", ha sottolineato poi la presidente della Commissione ribadendo che . Gli agricoltori possono contare sul sostegno dell'Ue: destiniamo quasi un terzo del bilancio dell'Ue e solo nel 2023 abbiamo dato un'assistenza straordinaria per 500 milioni di euro a chi è stato colpito dalla crisi. È un sostegno fondamentale. Ora collaboriamo con gli Stati membri per rispondere alle sfide immediata. Adesso dobbiamo sviluppare una road-map per il futuro, per arrivare alla neutralità climatica, il dialogo strategico è iniziato la settimana scorsa".



