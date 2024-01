Grecia: agricoltori bloccano la strada statale Atene-Lamia

La strada statale Atene-Lamia è stata chiusa in entrambe le direzioni da un blocco di agricoltori della cittadina di Atalanti, nella Grecia centrale, che si sono uniti alle proteste degli agricoltori che hanno interessato anche la Grecia, tra i vari Paesi europei, nei giorni scorsi. Alla protesta partecipano 50 trattori e 70 persone, riporta Kathimerini.

Secondo l'emittente Ert, il traffico delle macchine viene fatto deviare nelle strade secondarie. Le proteste degli agricoltori, contro l'aumento dei costi di produzione e per i danni causati lo scorso settembre dalle alluvioni, dovrebbero continuare nei prossimi giorni. In molti, riporta Kathimerini, intendono recarsi alla Fiera agricola di Salonicco, che verrà inaugurata domani, e rimanervi per tutti i quattro giorni della fiera.

Questa mattina il premier greco Kyriakos Mitsotakis ha incontrato gli agricoltori che hanno organizzato delle proteste a Vonitsa, in Etolia. Lo riporta l'agenzia Ana-mpa. Un portavoce della protesta ha chiesto, tra le altre cose, misure di sostegno immediate da parte del governo, la riduzione dei costi di produzione e la creazione di progetti infrastrutturali nelle campagne. "Sapete benissimo che il sostegno al settore primario è la nostra massima priorità politica. Conosco i problemi" ha dichiarato il primo ministro, e ha aggiunto: "Siamo sempre aperti a vedere cosa possiamo fare meglio sia a livello nazionale che europeo".



