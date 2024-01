Zelensky, 'tenere testa a Mosca nelle operazioni con i droni'

Uno degli obiettivi principali dell'Ucraina per l'anno in corso è quello di tenere testa alla Russia nelle operazioni con i droni, la cui produzione verrà aumentata in modo significativo: lo ha detto ieri sera il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, come riportano i media locali.

"Più i droni ucraini avranno successo, dall'Fpv ('First person view', ovvero guidati via video, ndr) ai droni strategici, più vite dei nostri guerrieri salveremo", ha affermato il presidente, aggiungendo di aver tenuto una videoconferenza con la leadership militare e l'intelligence ucraina sulla produzione e il rifornimento di droni all'esercito.

Il 19 dicembre scorso Zelensky ha annunciato che l'Ucraina avrebbe prodotto un milione di droni nel 2024. Secondo il ministro delle industrie strategiche, Oleksandr Kamyshin, l'Ucraina ha prodotto 50.000 droni Fpv il mese scorso e Kiev punta ad aumentare la sua produzione di droni fino a decine di migliaia al mese.



