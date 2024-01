Il sindacato tedesco dei servizi Verdi ha annunciato per venerdì 2 febbraio una giornata di scioperi nel trasporto locale, in tutti gli stati federali tranne la Baviera. Lo riporta Zdf. Lo sciopero è indetto per rivendicazioni salariali. Coinvolte oltre 130 compagnie di trasporti pubblici locali (autobus, tram, metropolitana) e fino a 90mila dipendenti. Proprio oggi terminava in Germania lo sciopero dei macchinisti delle ferrovie.



