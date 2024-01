Presidenza Ue, 'non rispondiamo a ricatti ungheresi con ricatti'

"Non dobbiamo rispondere a ricatti con altri ricatti ma parlare tutti insieme, con un'unica voce". Lo ha detto la ministra degli Esteri del Belgio, Hadja Lahbib, nel corso della sessione pubblica del Consiglio Affari Generali. La ministra degli Esteri ha replicato, dicendosi d'accordo, alle parole del suo omologo lussemburghese Xavier Better, che ha commentato l'articolo uscito questa mattina sul Financial Times nel quale il foglio britannico spiega che l'Ue sarebbe pronta "a colpire l'economia ungherese" in caso di veto alla revisione del bilancio il prossimo 1 febbraio.

Lahbib, a margine della riunione, ha anche spiegato che non si parlerà di piani B prima del vertice dei 27. "Prima cerchiamo di trovare un compromesso a ventisette al vertice del primo febbraio. E se non ci riuscissimo solo in seguito tratteremo eventuali piani B", ha sottolineato la ministra.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA