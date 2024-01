Gb: Sunak annuncia divieto per le sigarette elettroniche monouso

Il premier britannico Rishi Sunak annuncia oggi la messa al bando nel Regno Unito delle sigarette elettroniche usa e getta all'interno del suo progetto di stretta radicale sul fumo rivolto soprattutto ai giovani e incentrato sul tentativo di rilancio della sua azione di governo in vista delle elezioni politiche in calendario entro fine anno. Inoltre sono previste altre misure, contenute all'interno di un disegno di legge, per contrastare la commercializzazione dei vaporizzatori ai minorenni e vietare le iniziative di marketing a loro rivolte. Il primo ministro conservatore intende anche portare avanti la sua iniziativa volta a innalzare ogni anno di un anno il limite di eta' per l'acquisto di sigarette in modo da avere una generazione libera dal fumo e da tutte le sue conseguenze per la salute.

Secondo le anticipazioni dei media del Regno, Sunak presenta il suo piano nel corso di una visita a una scuola affermando che "dobbiamo fare per i nostri figli ciò che tutti riteniamo essere giusto". E ancora: ""Come ogni genitore o insegnante sa, una delle tendenze più preoccupanti al momento è l'aumento dello svapo (l'uso delle sigarette elettroniche, ndr) tra i bambini, e quindi dobbiamo agire prima che diventi endemico". Secondo la ministra della Sanità Victoria Atkins si prevede che il provvedimento venga approvato dal Parlamento di Westminster entro le elezioni politiche. Ci sono comunque alcuni deputati della destra Tory molto critici, come l'ex premier Liz Truss, secondo cui l'iniziativa rappresenta un intervento troppo invadente dello Stato nei confronti dei cittadini.



