Al via blocchi attorno a Parigi, due autostrade chiuse

I blocchi stradali su diverse autostrade che portano a Parigi sono cominciati, come minacciato dai sindacati degli agricoltori, attorno alle 14. E' bloccata da trattori la A13 dalla Normandia, così come la A4 che arriva dall'est.

Un consiglio dei ministri urgente, ristretto, si riunirà alle 15:15 all'Eliseo, attorno al presidente Emmanuel Macron, per fare il punto della situazione. Sul terreno sono schierati 15.000 fra poliziotti e gendarmi per evitare il blocco di aeroporti e mercati generali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA