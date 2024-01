In fiamme a Mosca il famoso Teatro della Satira in piazza Triumfalnaya, l'incendio si sta diffondendo attraverso le strutture in legno, 50 persone sono state evacuate. Lo ha reso noto il ministero dell'Emergenza citato da Ria Novosti. Nelle immagini diffuse dai media russi si vede il fumo che esce dal tetto del teatro. Nel teatro era prevista una matinée.

