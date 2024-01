Camilla visita per la quarta volta re Carlo in ospedale

La regina Camilla ha visitato nel pomeriggio per la quarta volta in tre giorni re Carlo III in ospedale, dove è convalescente per un'operazione di routine alla prostata. Ne danno notizia i media britannici, fra cui l'Independent, che mostra Camilla sorridente mentre scende dalla sua Audi nera davanti al London Clinic, a Marylebone, nel centro di Londra.

Carlo in questi giorni ha visitato la principessa del Galles, Kate, che è ricoverata nel suo stesso ospedale dopo un'operazione all'addome.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA