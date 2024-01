Rabbia degli agricoltori in Belgio, bloccati accessi autostrade

Non si placa la collera degli agricoltori in Belgio. Dopo la mobilitazione messa in atto ieri ai confini con Francia, Lussemburgo e Germania, un gruppo di agricoltori appartenenti alla Federazione vallona dell'agricoltura (Fwa) hanno bloccato oggi le due rotatorie di accesso all'autostrada E42, nei pressi di Villers-le-Bouillet, tra Liegi e Namur, organizzando altre azioni di ostruzione nelle cinque province francofone del Paese.

"Siamo qui per incontrare la popolazione e sensibilizzarla, ma anche per lanciare l'allarme nei confronti dei politici.

Chiediamo in particolare la semplificazione amministrativa, una legislazione più completa e migliori entrate", ha rivendicato l'esponente della Fwa, Aline Depas, all'agenzia nazionale Belga, evidenziando che "il prezzo delle materie prime aumenta, mentre il prezzo di vendita dei nostri raccolti e del nostro bestiame non aumenta".

Nella giornata di ieri gli agricoltori belgi avevano annunciano "azioni a cascata" la prossima settimana. Giovedì primo febbraio è prevista una protesta a Bruxelles, a margine del Consiglio europeo straordinario, con i trattori provenienti da Liegi, Namur e Charleroi.



