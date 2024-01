Re Carlo operato alla prostata, 'sta bene'

Re Carlo III, 75 anni, è stato operato nelle ultime ore alla London Clinic per una condizione "benigna" alla prostata, come preannunciato fin dalla settimana scorsa dal palazzo reale britannico. Lo hanno reso noto oggi fonti di corte citate dalla Bbc assicurando che l'intervento è andato bene e che le condizioni del sovrano - ricoverato nella mattinata di oggi - "sono buone". Carlo, indicano le medesime fonti, dovrebbe restare peraltro in clinica almeno "per una notte", per ragioni di cautela.



