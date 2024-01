Charles Michel rinuncia alla candidatura alle Europee

Il presidente del Consiglio Ue Charles Michel ha deciso di non candidarsi più alle elezioni europee. Lo ha annunciato lo stesso Michel in un post su Facebook. "Non mi candiderò alle elezioni europee. Dedicherò tutti i miei sforzi alle mie attuali responsabilità con ferma determinazione fino alla loro conclusione. Sarò sempre un fervente sostenitore di un'Europa democratica, forte, unita e padrona del proprio destino. Al termine di questo mandato, rifletterò sulla natura e sulla direzione dei miei impegni futuri", ha scritto.



