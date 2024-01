Tikhanovskaya, 'destino Bielorussia, Ucraina e Ue sono legati'

"Quando parliamo del futuro democratico della Bielorussia parliamo del futuro democratico dell'Europa intera. Oggi il fato della libertà e della democrazia si decide nella nostra regione, sui campi di battaglia in Ucraina, ma anche in Bielorussia". L'ha dichiarato Svetlana Tikhanovskaya, leader dell'opposizione bielorussa, intervenendo all'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, che discute un rapporto su "l'avvenire democratico" del Paese.

"I destini della Bielorussia e dell'Ucraina sono strettamente legati. Senza un'Ucraina libera, non c'è libertà per la Bielorussia, e viceversa", ha detto, aggiungendo "non date il mio Paese a Putin come premio di consolazione".



