Santanché inaugura padiglione Italia e fiera Fitur a Madrid

La ministra del Turismo Daniela Santanché, accolta dall'ambasciatore d'Italia Giuseppe Buccino Grimaldi, dopo gli incontri istituzionali con i suoi omologhi Zaritsa Dinkova (Bulgaria) e Angie Duarte De Melillo (Paraguay) e il primo ministro albanese Edi Rama, ha tagliato alle 12 il nastro del padiglione italiano a Fitur. La vetrina internazionale curata da Enit, vede protagoniste Regioni - Calabria. Campania, Emilia Romagna, Liguria, Piemonte, Puglia, Venero - e Comuni come quello di Napoli, la Repubblica di San Marino, e 22 imprese del settore con Ita Airways come capofila.

"La Spagna ama moltissimo l'Italia", ha ripetuto Santanché dopo l'inaugurazione. "Stando all'Ufficio Studi Enit, per gli spagnoli noi siamo il primo Paese per vocazione turistica.

Tant'è vero che nei primi nove mesi del 2023, coloro che hanno visitato l'Italia sono stati in aumento sia sul 2022 e soprattutto sul 2019, con una spesa superiore a 1,7 miliardi", ha rilevato. Il turismo culturale è preferito dal 72% degli spagnoli e dal 67% dei turisti intenzionati a scegliere l'Italia come meta delle vacanze. Nel 2023 in aumento anche del 13% rispetto al 2022 i flussi dei passeggeri aeroportuali giunti dalla Spagna nel Belpaese, La ministra ha rimarcato che "la massiccia presenza dell'Italia a una fiera di rilievo globale come questa, tradizionale vetrina anche sui mercati latinoamericani" è non solo "un'opportunità per offrire uno sguardo ai valori identitari dell'italianità e alle meraviglie dei nostri territori", ma anche "un modo per rafforzare ulteriormente il rapporto di amicizia che ci lega storicamente alla Spagna, che si traduce anche in termini di significativi flussi turistici e di investimenti di imprese spagnole in Italia".



