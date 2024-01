Ue, 'Rigidi su sicurezza alimenti, anche carne coltivata'

"La Commissione non ha ancora ricevuto alcuna richiesta di approvazione per la commercializzazione della carne coltivata nel mercato Ue. Il ruolo della Commissione è comunque quello di assicurare che il nostro cibo, compreso il novel food come la carne coltivata, sia sicuro e possa essere consumato. Per questo abbiamo regole molto rigide sulla sicurezza alimentare che riguardano, e sono regole che riguardano anche il novel food". Lo ha detto un portavoce della Commissione Ue in merito alla questione della carne coltivata, contro cui l'Italia e altri Paesi hanno presentato un documento al Consiglio Agricoltura.

