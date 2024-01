I bombardamenti russi di oggi su Kiev e Kharkiv non erano diretti su obiettivi civili e "non sono stati rappresaglie" per l'attacco ucraino che domenica ha ucciso 27 persone in un mercato di Donetsk. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dalle agenzie russe.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA