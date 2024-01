Borrell, il 2024 è anno chiave per lotta a disinformazione (2)

"La disinformazione pone un problema per la nostra sicurezza e dobbiamo rispondere a chi ci attacca", ha sottolineato Borrell, che poi ha citato l'esempio di una campagna di disinformazione orchestrata dalla Russia a Parigi il 31 ottobre dopo lo scoppio della guerra a Gaza.

"I parigini si sono svegliati trovando 250 stelle di Davide dipinte in punti chiave della città, che indicavano luoghi abitati da ebrei: immagini che ricordavano i giorni più bui della Seconda Guerra mondiale", ha ricordato. "Il caso ha creato forti reazioni e subito è stata incolpata la comunità musulmana.

Ma poi le autorità hanno indagato e hanno scoperto che c'era una campagna di destabilizzazione orchestrata dalla Russia, che aveva individuato una linea di frattura nella società europea per creare sfiducia", ha dichiarato.

Borrell ha poi ricordato l'allarme del World Economic Forum secondo cui la disinformazione è il secondo rischio più grande che dovremo affrontare quest'anno, anche a causa degli avanzamenti tecnologici. "L'intelligenza artificiale sta compiendo una vera e propria rivoluzione nel modo in cui è possibile manipolare le informazioni: oggi è molto più economico produrre e molto difficile individuare le informazioni, che sono completamente false", ha sottolineato. "La disinformazione indebolisce il tessuto sociale, avvelena le democrazie perché solo l'informazione rende possibile la democrazia: la democrazia è un sistema che funziona sulla base di buona informazione".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA