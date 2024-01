Zelensky propone cittadinanza ucraina per combattenti stranieri

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato un progetto di legge che potrebbe aprire la strada agli stranieri nel Paese che combattono contro la Russia per ricevere la cittadinanza ucraina.

Migliaia di stranieri sono arrivati in Ucraina all'inizio dell'invasione russa per aiutare a respingere le forze di Mosca.

"Volontari stranieri che hanno preso le armi per difendere l'Ucraina, tutti coloro che lottano per la libertà dell'Ucraina come se fosse la loro patria. E l'Ucraina diventerà tale per loro", ha detto Zelensky in un post sui social media.

Il presidente ucraino ha inoltre annunciato una nuova proposta di legge che consentirebbe formalmente agli ucraini di ottenere la doppia cittadinanza, ad eccezione di quella russa.

Zelensky ha anche affermato di aver firmato un decreto intitolato 'Sui territori della Federazione Russa storicamente abitati da ucraini", senza fornire dettagli. Lo scopo del documento, ha detto, è quello di portare avanti "il ripristino della verità sul passato storico per il bene del futuro dell'Ucraina".



