Zelensky, 'non alzeremo le mani per arrenderci'

"Quando tutti gli ucraini si terranno per mano, non le alzeranno per arrendersi. Combattiamo tutti. E oggi questo non vale solo per le due sponde del Dnipro": lo scrive su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel Giorno dell'Unità del Paese.

"Oggi l'unità degli ucraini abbraccia entrambi gli emisferi della Terra. In ogni angolo del quale, il 24 febbraio (2022, giorno dell'invasione russa, ndr), c'era gente che dichiarava: 'Sono ucraino' - prosegue il messaggio -. Solo gli ucraini forti possono essere uniti. E solo gli ucraini uniti possono essere forti. Ucraini in tutto il mondo. Buon Giorno dell'Unità! Ucraina".



