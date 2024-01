Leader ultra-destra Afd, 'Brexit sia modello per Dexit tedesca'

La Brexit è stata "dannatamente giusta" ed è un "modello per la Germania che si possano prendere decisioni sovrane come questa", potrà quindi esserci un referendum su una Dexit tedesca dall'Ue. Lo ha detto la leader dell'ultra-destra Afd, Alice Weidel, al Financial Times, come riportato da Zeit.

Weidel ha spiegato che Afd vuole una riforma del "deficit democratico" dell'Ue, ma che "se la riforma non è possibile, se non riusciamo a ripristinare la sovranità degli Stati membri dell'Ue, allora dovremmo lasciare che sia il popolo a decidere, come ha fatto il Regno Unito".



