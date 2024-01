Il fratello di Epstein, 'non credo a suicidio, nuove indagini'

Mark Epstein non crede al suicidio del fratello Jeffrey e chiede nuove indagini. Come si legge nel sito online del Guardian, Mark non accetta il rapporto del Dipartimento di Giustizia americano secondo cui i funzionari della prigione sono stati colpevoli di negligenza, cattiva condotta, e che, soprattutto, non si sono trovate prove che attestassero ipotesi diverse da quella di un suicidio.

"Vorrei un'indagine approfondita sulla sua morte. Se si esaminano tutte le prove - afferma Mark Epstein - inclusa l'autopsia e le fotografie del suo corpo, il rapporto del Dipartimento di Giustizia risulta pieno di inesattezze e non si arriverebbe mai alla conclusione che si sia trattato di un suicidio".



