"Iniziamo oggi il Consiglio Affari Esteri con Dmytro Kuleba collegati in videoconferenza per discutere della situazione sul campo e del continuo sostegno dell'Ue all'Ucraina. Kiev ha bisogno di un sostegno militare maggiore e più rapido adesso, quindi il 2024 diventerà l'anno in cui l'Ucraina prevarrà". Lo ha scritto su X l'Alto rappresentante della politica estera Ue, Josep Borrell.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA