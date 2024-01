Zelensky, 'se ci stanchiamo della guerra perdiamo tutto'

"Non possiamo permetterci di essere stanchi della guerra. Se ci stanchiamo, perderemo ciò che abbiamo": lo scrive su Telegram il presidente, Ucraino Volodymyr Zelensky, che pubblica oggi l'intervista rilasciata a Channel 4 News e andata in onda ieri sera.

Parlando poi della mobilitazione in Ucraina, Zelensky ha sottolineato che si tratta "innanzitutto di una questione di giustizia. È giusto sostituire, è giusto far riposare qualcuno.

Non è giusto andare in giro quando qualcuno muore per te...".





