Mosca, distrutti tre droni ucraini nella regione di Smolensk

Le difese aeree russe hanno distrutto tre veicoli aerei senza pilota ucraini nella regione di Smolensk. Lo ha riferito - come riporta la Tass - il ministero della Difesa russo. "Verso l'1,30 ora di Mosca del 21 gennaio - si legge in una nota - il tentativo del regime di Kiev di effettuare un attacco terroristico con un drone di tipo aereo contro strutture sul territorio russo è stato sventato. Tre veicoli aerei senza pilota ucraini sono stati distrutti dalle forze di difesa aerea allertate sulla regione di Smolensk". Il governatore della regione di Smolensk, Vasily Anokhin, ha dichiarato su Telegram che non ci sono state vittime o danni alle infrastrutture locali.



