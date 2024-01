Kiev, peggiora situazione in centrale nucleare di Zaporizhzhya

La situazione nella centrale nucleare di Zaporizhzhya continua a peggiorare: lo ha detto il ministro dell'Energia ucraino, Herman Galushchenko, annunciando una imminente visita nel Paese del direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Grossi. Lo riporta Rbc-Ucraina.

"Il processo di degrado delle attrezzature continua. I russi hanno consentito agli esperti di entrare nei reattori al terzo tentativo, ma ciò non cambia il quadro generale", ha affermato Galushchenko.

"Grossi verrà in Ucraina nel prossimo futuro. Forse prima visiterà la centrale nucleare di Zaporizhzhya. L'attenzione di tutto il mondo è ora focalizzata su questo. La presenza dei russi lì è un pericolo costante", ha aggiunto.



