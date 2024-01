Kiev, 'nessuna prova che Prigozhin sia morto'

Le informazioni sullo scioglimento del Gruppo Wagner non sono vere e la dichiarazione sulla morte del leader del gruppo, Yevgeny Prigozhin, non può essere verificata: lo ha detto al Financial Times il capo dell'intelligence militare ucraina (Gur), Kyrylo Budanov, come riporta Unian.

"Wagner esiste", ha affermato Budanov, respingendo le notizie secondo cui il gruppo è stato sciolto. Il numero uno dell'intelligence militare di Kiev ha poi commentato le notizie sulla morte del leader del Gruppo Wagner in un incidente aereo nell'agosto 2023. "Per quanto riguarda Prigozhin, non vorrei affrettarmi a trarre conclusioni", ha detto. Il Cremlino nega qualsiasi coinvolgimento nell'incidente e afferma che il test del Dna ha confermato la morte di Prigozhin. Tuttavia, il suo corpo non è mai stato visto in pubblico. "Non sto dicendo che non sia morto o che sia morto", ha precisato Budanov: "Sto dicendo che non ci sono prove che sia morto".



