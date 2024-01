'Corea Nord principale fornitore munizioni artiglieria a Russia'

La Corea del Nord è il più grande fornitore di munizioni di artiglieria alla Russia: senza il suo aiuto, la situazione per Mosca sarebbe stata catastrofica. Lo ha detto al Financial Times il capo dell'intelligence militare ucraina (Gur), Kyrylo Budanov, come riporta Rbc-Ucraina.

Commentando la produzione di armi in Russia, Budanov ha affermato che Mosca utilizza più armi e munizioni di quante ne possa produrre e ha difficoltà con il controllo di qualità degli armamenti che produce. "Questo è esattamente ciò che spiega la ricerca di armi da parte della Russia in altri Paesi", ha affermato il capo della Gur, sottolineando che Pyongyang è il maggiore fornitore di munizioni di artiglieria dell'esercito russo e "ciò ha permesso alla Russia di respirare un po'". Senza l'aiuto della Corea del Nord la situazione sarebbe stata "catastrofica" per la Russia, ha aggiunto.



