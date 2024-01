Re Felipe VI di Spagna si è congratulato oggi con il pilota madrileno Carlos Sainz e il copilota catalano Lucas Cruz per la quarta vittoria al Rally Dakar, celebrando i "meritatissimi campioni" e la "leggenda vivente".

"Congratulazioni Carlos Sanz e Lucas Cruz, meritatissimi campioni del Rally Dakar per la quarta volta. Leggenda vivente del motore e un orgoglio per il nostro paese", il messaggio pubblicato dalla Casa Reale nel suo account X.



