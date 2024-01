Kiev rivendica secondo attacco a deposito petrolio russo

L'Ucraina ha rivendicato la responsabilità dell'attacco stamattina ad un deposito di petrolio nella regione russa di confine di Bryansk. Una fonte dell'intelligence militare ucraina ha riferito all'AFP che è stato ha lanciato un drone contro il deposito, in un momento in cui Kiev ha moltiplicato i suoi attacchi al territorio russo per diverse settimane. Ieri l'Ucraina ha attaccato un altro deposito di petrolio nel nord della Russia nella regione di San Pietroburgo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA