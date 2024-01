In Slovenia una struttura temporanea per migranti a Obrezje

La Slovenia ha deciso di istituire strutture temporanee per le procedure di identificazione dei migranti al valico di frontiera di Obrezje, il principale con la Croazia. La decisione è stata giustificata dai forti flussi migratori registrati negli ultimi mesi. Il governo di Lubiana ha inoltre affermato di attendere altri consistenti arrivi in futuro.

Gli impianti saranno utilizzati per un massimo di tre anni.

Nella prima fase, a Obrezje verranno montati una recinzione, due container, tre tende e due container per trattamenti sanitari. Nella seconda e nella terza fase verranno montate altre due tende, ha riferito l'agenzia di stampa slovena Sta.





