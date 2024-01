E' giallo su Harry, 'ha saputo dai media del ricovero di Carlo'

E' giallo sul principe 'ribelle' Harry che stando ad alcuni quotidiani britannici ha saputo del ricovero del padre re Carlo III, programmato la settimana prossima per un intervento alla prostata, informandosi sui media e non direttamente tramite una comunicazione di Buckingham Palace. Sarebbe stato quindi tagliato fuori pure dalle comunicazioni private riguardanti i problemi di salute dei Windsor che negli ultimi giorni hanno causato grande apprensione fra i sudditi: oltre a quelli del sovrano anche l'operazione chirurgica della principessa Kate, destinata a restare ancora diversi giorni in ospedale e a trascorrere una lunga convalescenza.

Il palazzo nega, dicendo di aver "provato ad avvertire" tutti i membri più importanti della famiglia reale incluso Harry ma il Daily Telegraph lascia comunque intendere che questi sforzi non devono essere stati poi molti insistiti, se il principe, residente in California con la moglie Meghan e i figli dopo lo strappo dai Windsor nel 2020, ha saputo delle condizioni del padre dai media. Il duca di Sussex, non più fra i reali attivi sul fronte degli impegni ufficiali proprio da quella rottura traumatica ma pur sempre il secondo adulto nella linea di successione al trono, ancora una volta avrebbe appreso una notizia interna alla famiglia da altre fonti, come accaduto l'8 settembre del 2022, quando seppe dai media della morte della regina Elisabetta II, mentre tentava inutilmente di raggiungere la nonna in Scozia per l'ultimo saluto.



