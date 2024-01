"L'Ucraina sta lottando per la propria vita e ringrazio tutti coloro che sono in prima linea, nelle zone di prima linea, tutti coloro che sono con noi in questa lotta e aiutano, si prendono cura dell'Ucraina! Tutti coloro che ricordano che il risultato per l'Ucraina è necessario ogni giorno: il massimo risultato". Lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.



