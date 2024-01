Ucraina, export grano nel Mar Nero 'quasi a livelli preguerra'

Il livello di esportazione di prodotti agricoli lungo il "corridoio del grano" nel Mar Nero è quasi tornato ai livelli prebellici e il costo dell'assicurazione del carico è diminuito in modo significativo.

Lo ha annunciato il presidente della Confederazione agraria ucraina (UAK) Leonid Kozachenko parlando alla radio ucraina, come riferisce Ukrainska Pravda. .

"In media, esportavamo 7,5-8 milioni di tonnellate di grano al mese. Ora abbiamo varcato questa soglia e ciò significa che la capacità è stata quasi ripristinata", ha detto Kozachenko, aggiungendo che l'Ucraina, per proteggere il corridoio di esportazione marittimo, ha installato "nuove armi sulle coste del Mar Nero che colpiscono obiettivi ostili che danneggiano il trasporto del grano".

Kozachenko ha anche sottolineato che "è molto importante che sia stata la compagnia assicurativa britannica la prima ad assicurare i trasporti. Ora ci sono già quattro compagnie che assicurano i trasporti e il costo dell'assicurazione è diminuito in modo significativo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA